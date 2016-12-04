Ташкент, 4 декабря, 2016, 20:30 — ИА Регнум. По итогам выборов президента Узбекистана состоявшихся сегодня, 4 декабря, явка избирателей составила 87,83%, сообщает ЦИК Узбекистана. Всего на выборах проголосовало 17,942 млн человек.

redjar Голосование на выборах

Это ниже, чем было на предыдущих выборах президента Узбекистана в марте 2015 года, когда явка составила 91,01%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об участии в президентских выборах Узбекистана заявили все партии страны. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова. От Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана был выдвинут исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат Мирзиеев.