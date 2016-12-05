Элиста, 5 декабря, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Алексей Орлов достоин попадания не в «черный», а в «белый» список администрации президента РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

geralt Белый список

«Не думаю, что ему грозят санкции со стороны федерального центра или тем более отставка. Орлов — это эффективный глава региона, доказавший на деле, в сложной экономической ситуации, умение решать задачи развития при дефиците ресурсов. Сегодня Орлов явно на своем месте, и я не вижу другого политика в республике, кто бы лучше него сегодня смог решать стоящие перед Калмыкией проблемы», — прокомментировал эксперт.

Среди очевидных достижений Орлова политолог назвал наведение порядка в республиканских финансах, прежде всего, финансовой дисциплины.

«Орлов — реалист и прагматик, именно поэтому с 2011 года он отказался от заранее неисполнимого участия региона в программах софинансирования с федеральным бюджетом. Произошел полный отказ от тех программ, в которых регион не смог бы исполнить обязательства по своей части финансирования. Ставка была сделана на социально-экономические проекты, жестко привязанные «к земле», к реалиям республики, и которые могли дать отдачу «здесь и сейчас», а не в туманном светлом будущем», — говорит Андрей Серенко.

Именно поэтому, например, Орлов настоял на принятии предельно реалистично сформулированной концепции среднесрочного социально-экономического развития Калмыкии, в которой акцент сделан на базовую отрасль региона — сельское хозяйство, мясное животноводство. За этим последовали конкретная поддержка местных фермеров, проекты возрождения перерабатывающей отрасли и восстановления «убитой» оросительной системы.

«Все это вкупе с окончательным возвратом республике арендованных Дагестаном «Черных земель» вызвало широкий позитивный отклик у местного населения и способствовало укреплению личного рейтинга Орлова», — добавил собеседник агентства.

Еще одно достижение Орлова — наведение порядка в нефтегазовом комплексе. Глава республики, отмечает политолог, сделал ставку на отказ от работы с неэффективными мелкими компаниями, к тому же «засоренными» криминальными элементами, в пользу долгосрочных отношений с крупными федеральными компаниями. Итогом реализации новой энергетической политики стало подписание соглашения между правительством Калмыкии и компанией «ЛУКойл» и появление в Элисте крупного налогоплательщика в республиканский бюджет.

Также, по мнению координатора экспертного клуба, Орлову удалось успешно справиться с реализацией программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и капитального ремонта жилых зданий.

«Именно по требованию нынешнего главы республики произошел отказ от практики покупки нуждающимся гражданам жилья на вторичном рынке — в пользу обязательного строительства новых домов. Эта инициатива Орлова получила широкий позитивный резонанс в республики. Кстати, позднее эта норма стала обязательной уже на федеральном уровне», — напомнил эксперт.

Подробнее: 450 жильцов аварийных домов в Элисте рискуют не получить новое жильё в срок

В столице Калмыкии сорваны сроки строительства дома для переселенцев

Наконец, по итогам 2015 года по показателям динамики социально-экономического развития в рейтинге правительства РФ Калмыкия заняла 23-е место, при том что ранее «не выползала» из шестого-седьмого десятка. И это тоже достижение Орлова и его команды.

Как отметил Андрей Серенко, в политической сфере Орлову удалось консолидировать политический класс республики. Итогом этого стала успешная кадровая перезагрузка регионального и муниципального депутатского корпуса (выборы в Народный хурал 2013 года, муниципальные выборы 2015 года, на которых победу одержали выдвиженцы команды Орлова). Сам Орлов успешно выиграл в 2014 году выборы главы республики, получив в свою поддержку свыше 80% голосов избирателей. Примечательно, что местные оппозиционные кандидаты и партии не смогли отыскать заслуживающих внимания нарушений в ходе выборов, как, впрочем, и на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 годах. Впервые при Орлове в сентябре 2016 года Калмыкия получила в федеральном парламенте сразу двух депутатов-единороссов.

Подробнее: Жители Калмыкии вновь доверили руководство республикой Алексею Орлову

Глава Калмыкии получил колоссальную фору от Кремля, главное — не «зазвездеть»: политолог

«Обращает на себя внимание практически полное исчезновение оппозиционного движения в республике в последние два-три года. И дело не в неких репрессиях, а в эффективной внутренней политике главы Калмыкии: конструктивная часть оппозиционеров через диалог и прояснение позиций была интегрирована в систему власти, оставшаяся «непримиримая» оппозиция лишилась поддержки общественного мнения и деградировала, превратившись в абсолютно маргинальную секту», — продолжил Андрей Серенко.

Наконец, Орлову удалось выстроить успешные коммуникации с федеральным центром. За последние пять лет в Калмыкии дважды побывал президент России, ежегодно в Москве Орлов проводит результативные встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

«Для одного из самых маленьких субъектов Федерации такое внимание Кремля — весьма важный показатель, как отношения к региону, так и к его руководителю», — заключил эксперт.

Между тем появления домыслов и прогнозов о возможной отставке Алексею Орлову за время своего пребывания у руля администрации степной республики избежать не удалось. Особенно активно подобные сообщения начали появляться в преддверии выборов 2014 года как в ряде оппозиционных изданий, так и из уст некоторых независимых экспертов, некоторые характеризовали тогдашнюю социально-экономическую и политическую ситуацию в республике как «взрывоопасную».

Досрочно отправить Алексея Орлова с поста главы Калмыкии все-таки удалось, однако только на бумаге, да и то, как оказалось позже, ошибочно. Это произошло в мае 2015 года. Газета «Известия» опубликовала статью под заголовком «Осенью на выборы пойдут более двух десятков губернаторов», в которой идет речь о ряде регионов РФ, где могут состояться досрочные выборы глав — в этом списке и оказалась Калмыкия. Как выяснилось, Орлова спутали с главой Карелии Александром Худилайненом, срок полномочий которого истекал в 2017 году. Позднее «за техническую ошибку», допущенную «Известиями» при цитировании своих слов о вероятных участниках предстоящих выборов в регионах РФ, перед руководителем Калмыкии Алексеем Орловым извинился депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Вадим Соловьев, направив ему правительственную телеграмму.

Читайте также: Депутат Госдумы РФ: информация о досрочной отставке главы Калмыкии — ошибка

Орлову надо постараться уже этой осенью досрочно избраться главой Калмыкии: эксперт

Напомним, первый вице-премьер правительства Калмыкии Алексей Орлов пришел на смену руководившему степной республикой 17 лет Кирсану Илюмжинову в 2010 году. Кандидатуру Орлова на рассмотрение Народного Хурала (Парламента) Калмыкии в качестве главы республики президент РФ Дмитрий Медведев внес в сентябре. В 2014 году, за год до истечения полномочий, Алексей Орлов сам обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой избираться досрочно и получил одобрение от главы государства. Пожелав успехов Орлову на выборах, Путин отметил, что, несмотря на ряд нерешенных вопросов, в республике наблюдаются положительные тенденции. На сентябрьских выборах врио главы степной республики Алексей Орлов, выдвинутый партией «Единая Россия», победил с абсолютным отрывом по всем 14 избирательным округам. Руководство республики ему доверили 88,05% избирателей (или 82 581 человек). По мнению экспертов, победа Орлова была предсказуемой.