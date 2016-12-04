Вена, 4 декабря, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Бывший лидер партии «Зеленые» Александр Ван дер Беллен, выступающий в качестве независимого кандидата, лидирует на президентских выборах в Австрии. Об этом сообщает в воскресенье, 4 декабря, Deutsche Welle.

jp26jp Выборная гонка

По предварительным данным, Александр Ван дер Беллен после подсчета почти 70% бюллетеней набирает 53,3% голосов. Кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер — 46,7%.

Окончательные результаты голосования в Австрии будут озвучены уже в ближайшие дни, пока что исход выборов остается неизвестным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Австрии состоялся второй тур президентских выборов — в первом победил Ван дер Беллен. В мае состоялось первое голосование, однако его итоги были отменены Конституционным судом страны из-за нарушений в подсчете голосов.

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