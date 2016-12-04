Ташкент, 4 декабря, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Узбекистане закрылись участки для голосования на президентских выборах. Об этом, как передает RT, заявил заместитель председателя ЦИК Узбекистана Комилжон Адилов.

Michele Barp Закрытие

«Избирательные участки закрыты, — говорится в сообщении. — Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчёт голосов».

При этом Адилов добавил, что нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Отметим, что по состоянию на 19:00 по местному времени (17:00 мск) проголосовали 86,62% избирателей, то есть более 17 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об участии в президентских выборах Узбекистана заявили все партии страны. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова. От Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана был выдвинут исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат Мирзиеев.

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