Чебоксары, 4 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. По ключевым социально-экономическим показателям Чувашия ухудшила показатели. Продолжают сокращаться объёмы жилищного строительства, снижаются инвестиции. В сравнении с другими регионам Поволжья в Чувашии более всего упали объёмы перевозки грузов, республика также является аутсайдером по грузообороту и розничной торговле (13 место из 14 регионов ПФО), по среднедушевым доходам (13 место) и уровню средней зарплаты (11 место). При этом по удорожанию платы за ЖКУ Чувашия находится в числе лидеров в стране — на 9-м месте в России. Об этом свидетельствует мониторинг Росстата о социально-экономическом положении регионов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары с высоты Дома правительства

Промышленное производство. Индекс промышленного производства в Чувашии в январе-октябре 2016 года по сравнению с январем-октябрем 2015 года составил 108,5% (в РФ и Поволжье — 100,3%). Это наибольший показатель в Поволжье, в целом рост зарегистрирован в восьми регионах округа из 14. Отметим, что рост произошёл после значительного прошлогоднего падения: в 2015 году по сравнению с 2014 годом индекс промпроизводства в Чувашии составил 95,1% — тогда показатель хуже был только в Мордовии (94,8%).

Сельское хозяйство. Индекс продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии составил 101,2% (в ПФО — 103,2%) — в Поволжье выше, чем в республике, показатель был в восьми регионах. Темпы в Чувашии снижаются: напомним, в январе-сентябре 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014 года индекс составлял 104%, в январе-сентябре 2014 года к уровню января-сентября 2013 года — 104,9%.

Строительство жилья. Чувашия продолжает терять позиции в жилищном строительстве. За 10 месяцев в республике введено в эксплуатацию 431,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ПФО снижение составило 7,1%). За данный период в ПФО хуже показатель был только в Самарской области. Напомним, в 2015 году по сравнению с 2014 годом объём жилищного строительства в Чувашии был снижен на 3,4%, при этом падение тогда было допущено только в трёх регионах ПФО.

Перевозка грузов и грузооборот. Наибольшее снижение в округе Чувашия допустила по объёму перевозки грузов автотранспортом (без субъектов малого предпринимательства): в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс в республике составил 79,8% (в ПФО — 97,5%). Напомним, в 2015 году по сравнению с 2014 году в Чувашии данный показатель составлял 124,3%. Грузооборот также сократился: в январе-сентябре 2016 года к соответствующему прошлогоднему периоду индекс в Чувашии составил 87,5% (в ПФО — 101,4%) — хуже ситуация только в Нижегородской области.

Розничная торговля. Индекс оборота розничной торговли в Чувашии в январе-октябре 2016 года по сравнению с январём-октябрем 2015 года составил 93,4% (в ПФО — 96,2%). Регион оказался на предпоследнем месте, «уступив» последнее место Пермскому краю с индексом 91,9%.

Инвестиции. В Чувашии продолжает сокращаться объём инвестиций в основной капитал. В январе-сентябре 2016 года к уровню января-сентября 2015 года индекс составил 83,7% (в 2015 году по сравнению с 2014 годом — 92,8%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом — 84,8%). В целом в округе индекс за 9 месяцев текущего года составил 90,2% — Чувашия на 10 месте среди поволжских регионов.

Инфляция. В октябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Чувашии составил 3,8% (в ПФО — 3,9%). Выше, чем в Чувашии, инфляция была в семи регионах округа. При этом за указанный период Чувашия вошла в число десяти регионов РФ с максимальным ростом цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. По удорожанию платы за ЖКУ республика находится на 9-м месте в России (рост на 6,9%), в том числе по росту платы за холодную воду и водоснабжение — на 4-й позиции среди регионов страны (рост на 22,2%). Плата за отопление подорожала в Чувашии на 4,7% (в ПФО — 4,8%, седьмое место в округе по росту цен), за горячую воду — на 7,1% (в ПФО — 6%, пятое место).

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Доходы населения. В сентябре 2016 года в Поволжье минимальные среднедушевые денежные доходы населения были в Чувашии (17 783 рубля) и Марий Эл (17 668 рублей). В целом в ПФО среднедушевые доходы зарегистрированы на уровне 26 217 рублей. Чувашия также вошла в тройку аутсайдеров, где зарегистрировано наибольшее падение реальных денежных доходов населения в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года: в Чувашии снижение составило 9,2%, в Ульяновской области — 10,2%, в Пермском крае — 17,2%.

Зарплата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Чувашии в сентябре составила 23 573 рубля — ниже показатель был в трёх регионах округах (Марий Эл, Кировской и Саратовской областях). При этом в сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года в Чувашии рост средней зарплаты составил 11,6%, что является максимальным показателем среди регионов Поволжья. На 1 ноября долги по зарплате в Чувашии достигли почти 24 млн рублей (выше показатель был в трех регионах округа).

Безработица. Уровень безработицы в Чувашии — выше среднеокружного: в августе-октябре он составил 4,7% (в ПФО — 4,5%). Выше безработица была в пяти регионах Поволжья. По уровню занятости Чувашию (65%) опережают девять регионов (в целом в ПФО показатель составил 66,7%).