Лондон, 4 декабря, 2016, 18:38 — ИА Регнум. 4 декабря на стадионе «Вайталити» был разыгран матч между середняком английской Премьер-лиги (АПЛ) «Борнмутом» и командой «Ливерпуль», претендующей на титул английского первенства.

Steven Depolo Футбольный матч

Главный тренер гостей Юрген Клопп выстроил потрясающую атакующую игру своих подопечных. Главное ударное трио «красных»: Мане—Коутиньо—Фирмино. Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Сандерлендом» и не попал в заявку на этот тур. Мерсисайдцы — вторая самая забивная команда в Англии: 32 гола после 13 туров.

На 20-й минуте немецкий опорный полузащитник Эмре Джан длинной навесной передачей в 20 метров доставил мяч на быстрого сенегальского полузащитника Садио Мане, который спокойно реализовал свой шанс в ближний угол ворот «Борнмута».

На 22-й минуте «Ливерпуль» организовал контратаку — английский хавбек Джордан Хендерсон выполнил длинную передачу низом на молодого бельгийского форварда Дивока Ориги, который на скорости опередил голкипера «Борнмута» Артура Боруца — 2:0.

Но уже во втором тайме на 56-й минуте матча английский скоростной форвард хозяев Каллум Уилсон вернул свою команду в игру. Затем началась голевая феерия — на 64-й минуте забил опорник «Ливерпуля» Эмре Джан — счет 1:3, но тут же прилетели в ворота мерсисайдцев сразу два мяча: на 76-й и 79-й минутах от шотландского полузащитника Райана Фрейзера и защитника Стива Кука. Счет 3:3 — камбэк «Борнмута».

И в 3-ю добавленную минуту нидерландский полузащитник Натан Аке вырвал победу для хозяев со счётом 4:3.

На данный момент «Ливерпуль» является самой забивающей командой английского первенства, имея в графе «Забито мячей» показатель 35. Также команда после этой победы идёт третьей, отставая от лидера АПЛ «Челси» на 4 очка, а «Борнмут» поднялся на 10-ю строчку с 18 очками.

Составы:

«Борнмут»:

Боруц, Френсис, Аке, Кук, Смит, Гослинг, Артер, Кинг, Уилшир, Станислас, Уилсон.

«Ливерпуль»:

Кариус, Клайн, Лукас, Ловрен, Милнер, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Ориги, Фирмино.

Главный арбитр: Медли Роберт.

Голы: Мане 20 — 0:1, Ориги 22 — 0:2, Уилсон 56 — 2:1, Джан 64 — 3:1, Фрейзер 76 — 3:2, Кук 79 — 3:3, Аке 93 — 4:3.