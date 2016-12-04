Екатеринбург, 4 декабря, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий на трассе «Екатеринбург — Пермь» погибло шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

66.мвд.рф ДТП в Свердловской области

Первое ДТП произошло на 307 км автодороги. Сигнал в ГИБДД поступил в 14:45. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате аварии водитель легковушки и находившиеся с ним в машине 36-летняя женщина и 14-летняя девочка погибли на месте.

Второе смертельное ДТП произошло около 15:20 на 213 км этой же дороги. Автомобиль «Тойота Витц», в котором ехала семья, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибли три человека — женщина, полуторогодовалый малыш и подросток около 12 лет. Водитель, отец семейства, был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

Отметим, что сегодня в Свердловской области непростые погодные условия. В течение дня идёт обильный снегопад, на дорогах наблюдается оледенение. Региональная Госавтоинспекция призывает свердловчан исключить длительные поездки на автомобиле и быть за рулём предельно внимательными.