Лондон, 4 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены продолжать применять «ограничительные меры» против Российской Федерации (РФ) в связи с ее политикой в Сирии. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Лондон

«Если вы посмотрите на экономику РФ, то она находится не в очень хорошем состоянии, — говорит Джонсон. — Она сокращается, отчасти это происходит из-за падения цен на нефть, но и благодаря санкциям».

При этом глава МИД Великобритании добавил, что Лондон играет «ведущую роль в применении санкций и продолжит делать это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не обозначил конкретный план действий Вашингтона в Сирии во время своего правления. Однако Трамп не раз говорил, что его взгляд на ситуацию в Сирии отличается от взглядов многих мировых политиков. Также ранее республиканец говорил, что США должны сосредоточься на борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на свержении Башара Асада. Трамп во время своей предвыборной кампании выражал поддержку РФ, которая в Сирии борется с террористами.