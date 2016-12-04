Симферополь, 4 декабря, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Крым готов провести международный песенный конкурс «Евровидение» в 2017 г. в случае, если Украина откажется от данного мероприятия. Об этом, как передает RT, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Федя Кузнецов Евровидение

«Мы готовы провести Евровидение в российском Крыму, — говорит он. — У нас есть все необходимые условия для проведения конкурса, включая вопросы безопасности».

При этом Бальбек добавил, что власти Крыма готовы гарантировать, что международный песенный конкурс не будет превращен в политическое шоу.

3 декабря немецкое издание Bild со ссылкой на неназванный источник в оргкомитете «Евровидения» сообщило, что Украина до сих пор не предоставила финансовых гарантий, необходимых для проведения конкурса «Евровидение-2017», в связи с чем оргкомитет конкурса начал переговоры о его переносе в РФ.

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