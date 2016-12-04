Ханты-Мансийск, 4 декабря, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на автодороге Ханты-Мансийск — Тюмень. По предварительным данным, в результате столкновения автобуса с детьми, двух легковых автомобилей и грузовика сегодня погибли 12 человек, еще более 20 доставлены в окружную больницу Ханты-Мансийска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

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Кроме того, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и чрезвычайных служб выехал первый заместитель прокурора автономного округа Игорь Меньшиков.

«Начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов выехал в Ханты-Мансийский автономный округ для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств крупной аварии с участием рейсового автобуса, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В настоящее время на месте происшествия находится начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, генерал-майор полиции Василий Романица».