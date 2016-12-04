Киев, 4 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Еще один сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения во время перестрелки в Княжичах (Киевская область), скончался в больнице в Киеве. Об этом «Стране.ua» сообщили источники в правоохранительных органах.

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«В Киеве в больнице умер шестой полицейский, получивший ранения во время перестрелки в Княжичах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гибель шестого сотрудника полиции подтвердил также бывший советник министра внутренних дел Украины Константин Стогний на своей странице в соцсети Facebook.

4 декабря советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что под Киевом украинские силовики перестреляли друг друга.

При этом советник подчеркнул, что перестрелка произошла из-за неразберихи. Приняв друг друга за бандитов, стражи порядка открыли огонь, пятеро сотрудников были убиты на месте.

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