Калуга, 4 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области в Театре юного зрителя в 18 раз проводится вернисаж работ детских работ «Христос Рождается, славите!». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в ней принимают участие более 100 коллективов воскресных школ, детских школ искусств, детсадов, подростковых центров, общеобразовательных школ из всех районов области.

Eparhia-kaluga.ru Митрополит Климент знакомится с экспонатами рождественской выставки.

Сегодня, 4 декабря, областную выставку детского творчества открыл митрополит Калужский и Боровский Климент. Дети приглашали митрополита к своим поделкам и рисункам, рассказывая откуда они приехали и что старались отобразить в своем творчестве.

Экспозиция выставки насчитывает порядка 2 тыс. работ, среди которых — рисунки, вышивки и фотографии, отражающие Рождество Христово, патриотизм и традиции русского православия. Наиболее отличившимся детям и подросткам были вручены грамоты. Кроме того, участникам и гостям выставки показали детский спектакль «Загадка курочки Рябы».

Работа выставки продлится до 15 февраля 2017 года. Напомним, областные выставки детского творчества, посвященные Рождеству Христову и Светлому Христову Воскресению, проводятся в стенах Театра юного зрителя в Калуге с 1998 года.