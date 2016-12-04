Лондон, 4 декабря, 2016, 17:04 — ИА Регнум. «Западу придется признать, что Асад победит. И согласиться с тем, что затягивание конфликта было ошибкой. Наиболее значимые события происходят в Сирии именно сейчас, но Великобритания предпочитает их не замечать», — пишет обозреватель издания Мэри Дежевски.

watchsmart Плакат с изображением Башара Асада в Сирии

Для державы, которая на протяжении всей своей истории демонстрировала пристрастие к загребанию жара чужими руками, такая позиция, в общем-то, не удивительна.

«Скорее всего, то, что началось в Сирии на прошлой неделе, можно считать развязкой. Запад это либо проигнорировал, либо решил отделаться обычными причитаниями по поводу жертв и осуждениями бомбардировок, — размышляет автор. — Впрочем, есть ли смысл США, Великобритании и ЕС теперь, когда сирийская правительственная армия вот-вот захватит весь Алеппо, призывать устроить новое перемирие? Есть ли необходимость пообещать еще больше оружия повстанцам и даже направить живую силу в поддержку тех, кого мы по-прежнему называем «умеренной» оппозицией? Или правильнее будет бросить их, видя неминуемое поражение, на произвол судьбы? И чем раньше, тем лучше? Какое из этих решений будет более гуманным?»

Журналистка фактически призывает согласиться с тем, что ужасный конец лучше, чем ужас без конца, и «сдать Сирию Асаду», которая фактически и так уже им контролируется.

«Смена правящего режима, которая и была основной целью западных стран, не состоится. Во всяком случае, если какие-то изменения в Сирии и произойдут, то это будет совсем не то, чего хотели добиться США и ЕС, — резюмирует Дежевски. — Нет сомнения, что впоследствии политики скажут что-то в духе «антиасадовскую оппозицию не поддержали в достаточной степени и даже предали западные покровители». Точно так же, как сейчас говорят о неспособности Обамы настоять на соблюдении правительственными войсками запрета на использование химического оружия, заявляя, что нерешительность американского президента в итоге помогла Асаду и создала вокруг него вакуум, который не замедлила заполнить собой Россия. Конечно, братоубийственную войну развязал нынешний правитель Дамаска, но Запад виноват в том, что втянувшись в нее, не потушил конфликт в максимально короткие сроки, а наоборот, растянул его во времени, усложнил и сделал более затратным».