Чебоксары, 4 декабря, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Чувашии на территории охранной зоны федерального государственного природного заповедника «Присурский» обнаружены трупы пяти кабанов — трех сеголеток и двух полуторагодовалых диких кабанов. В ходе проведения лабораторных исследований выделен генетически материл (ДНК) вируса африканская чума свиней (АЧС), сообщает Госветслужба Чувашии.

Cap.ru Учение по ликвидации АЧС в Чувашии

Информация об обнаруженных трупах животных поступила в ведомство 2 декабря. Кабаны пали вблизи посёлка Березовая Поляна и озера Керекери. В ходе лабораторных исследований выделен генетически материл вируса АЧС. «Трупы павших кабанов были сожжены. Зольные остатки закопаны на глубину 3 метра. Причины возникновения очага африканской чумы свиней выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

Радиус установленного эпизоотического очага составил 30 метров. Он расположен в 700 метрах от посёлка Березовая Поляна и в 300 метрах от озера Керекери. В первую угрожаемую зону (радиус 5 км от очага заболевания) вошли Березовая Поляна, села Сурский Майдан в Алатырском районе и населённые пункты Любимовка, Сыреси в Порецком районе. Во второй угрожаемой зоне — Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский, Шумерлинский районы, а также города Алатырь и Шумерля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии очаги АЧС были выялены в хозяйстах Порецкого и Алатырского района. При ликвидации очагов было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первых угрожаемых зонах: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе. В августе и сентябре на борьбу с африканской чумой свиней из резервного фонда правительства Чувашии было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства.