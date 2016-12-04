Эстерсунд, Швеция, 4 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Биатлонист Антон Бабиков, выступающий за команду России, стал победителем в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира, который прошел 4 декабря в шведском Эстерсунде.

Götz A. Primke Биатлон

Бабиков стартовал с седьмой позиции и с одним промахом одержал итоговую победу. Второе место в гонке занял еще один представитель РФ Максим Цветков, начавший гонку 11-м.

Третьим финишировал один из лучших биатлонистов планеты последних лет француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха на огневом рубеже.

Биатлон. Мужчины. Кубок мира — 2016/17. Гонка преследования 12,5 км.

1. Антон Бабиков (Россия)

2. Максим Цветков (Россия)

3. Мартен Фуркад (Франция).