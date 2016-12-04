Москва, 4 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Российский боксер Денис Лебедев, который раздельным решением судей проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву титул IBF, прокомментировал результат боксерского поединка.

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«Я бы не сказал, что проиграл этот бой, — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс». — Судьям виднее. Победил сильнейший. Гассиев был лучше. Думаю, началась эра Мурата Гассиева. Поздравляю команду Мурата, а я еще повоюю».

При этом российский боксер добавил, что в поединке против Гассиева он «сделал все, что мог».

«Благодарю всех за поддержку, — отметил Лебедев. — Извините, что так получилось. Буду работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Москве боксер Мурат Гассиев завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. В финале российский спортсмен одолел своего соотечественника Дениса Лебедева. Поединок продолжался 12 раундов. В итоге Гассиев победил раздельным решением судей со счетом 116−112, 116−111, 113−114.

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