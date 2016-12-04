Ташкент, 4 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Узбекистане на выборах президента страны по состоянию на 16:00 часов проголосовало 72,03% избирателей, сообщает ЦИК Узбекистана. Всего в стране насчитывается порядка 20,3 млн граждан, внесенных в списки, сообщает ЦИК Узбекистана.

James Cridland Явка

Для признания выборов состоявшимися необходимо участие не менее 33% избирателей. В ведомстве отмечают, что в онлайн-режиме продолжает поступать информация о ходе голосования на выборах президента Узбекистан, которое началось сегодня в 06:00 часов по местному времени. На выборах работают более 600 международных наблюдателей. Они представляют около 50 стран мира — в частности, за выборами будут следить порядка 20 наблюдателей из США и ряд наблюдателей из стран Европейского Союза. Для проведения президентских выборов образовано 9381 избирательный участок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об участии в выборах президента Узбекистана заявили все партии страны. От Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана выдвинут исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Шавкат Мирзиеев. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.

Президент Узбекистана должен быть избран на пятилетний срок.