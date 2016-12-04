Ханты-Мансийск, 4 декабря, 2016, 16:11 — ИА Регнум.



L.C. Nøttaasen Траур

На федеральной трассе Ханты-Мансийск — Тюмень произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса. По предварительным данным, погибли восемь человек, пять из них — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

На 925-м км автодороги Ханты-Мансийск — Тюмень около 16 часов произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля.

По предварительным данным регионального УМВД, водитель рейсового автобуса, выполнявшего рейс Ханты-Мансийск — Нефтеюганск», не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате происшествия погибли 8 человек, 6 из которых — дети в возрасте 12−14 лет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и сотрудники МЧС.

Как ранее сообщали по не уточненной информации местные СМИ, автобус, перевозивший 32 пассажиров, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. Были озвучены данные о десяти погибших.