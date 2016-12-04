Париж, 4 декабря, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил кафедральный Троицкий собор в Париже (Франция) и провел в нём первую Божественную литургию. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает телеканал RT.

Peter Potrowl Русский духовно-культурный центр в Париже

Новый храм находится на территории Российского православного духовно-культурного центра на набережной Бранли. На первое богослужение в храме собрались более 500 человек.

В числе почетных гостей была супруга председателя правительства России Светлана Медведева, которая занимает должность главы Фонда социально-культурных инициатив, а также Владимир Якунин — председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций».

Также на богослужение собрались потомки русских эмигрантов времен Гражданской войны.