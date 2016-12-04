Бишкек, 4 декабря, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В городе Оше (Киргизия) состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистан и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.

stephenwd4h0 Граница

Встреча прошла в соответствии с утвержденным планом-графиком 28 ноября-3 декабря. Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны продолжили согласование позиций по отдельным участкам линии узбекско-киргизской государственной границы, а также приступили к ее практическому описанию по ранее согласованным участкам. «Достигнута договоренность, что очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций состоится в декабре текущего года на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, на 13 ноября 2016 года общее количество участков, по которым совпадают позиции сторон, составляет 56. Общая протяженность государственной границы между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан составляет 1378,44 км, из которых делимитированы, демаркированы и описаны только 1054 км.