Ханты-Мансийск, 4 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. На трассе в Югре произошло страшное ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомашинами. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщают местные СМИ.

Eli Duke Автомобильная авария

Сообщается, что на 926-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиков и двумя легковыми автомобилями. Известно, что в автобусе находились 32 человека, 29 из них — дети.

По последним данным, в результате ДТП погибли 10 человек, среди них девять детей.

Причины ДТП уточняются. На месте трагедии работают медики, спасатели и сотрудники полиции.

Информация уточняется.