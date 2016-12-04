Чебоксары, 4 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Чувашия вошла в число десяти регионов РФ с максимальным ростом цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. По удорожанию платы за ЖКУ республика находится на 9-м месте в России, в том числе по росту платы за холодную воду и водоснабжение — на 4-й позиции среди регионов страны. Об этом свидетельствуют данные Ростата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM

В октябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года индекс потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в Чувашии составил 6,9% (в ПФО — 4,1%, в РФ — 5,3%). Выше, чем в Чувашии, в России за указанный период показатель был в Севастополе (рост на 31,5%), Крыму (25,1%), Санкт-Петербурге (9%), Якутии (8,5%), Новгородской области (8%), Омской области (7,9%), Москве (7,7%) и Мурманской области (7%).

Значительный рост жилищно-коммунальных тарифов в Чувашии произошёл за счёт резкого увеличения цены за холодную воду и водоснабжение — на 22,2% (в ПФО — 6,6%, в РФ — 7,2%). По росту цены за воду республика находится на четвёртом месте в стране: лидерами являются Севастополь (рост на 52,1%), Крым (38,6%) и Новгородская область (24,4%).

Плата за отопление в октябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года подорожала в Чувашии на 4,7% (в ПФО — 4,8%, в РФ — 5,2%) — это седьмое место в Поволжье по росту цен. Тарифы на горячую воду возросли на 7,1% (в ПФО — 6%, в РФ — 5,8%) — это пятое место в ПФО по росту цен.

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