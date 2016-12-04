Дамаск, 4 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. За последние семь дней власти Сирийской Арабской Республики амнистировали почти три тысячи боевиков, которые сдались властям. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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Сообщается, что более 2,5 тысячи боевиков, которые ранее сложили оружие и сдались властям, были амнистированы. В основном речь идет о боевиках так называемой вооруженной оппозиции.

Кроме того, сообщается, что сирийские правительственные силы взяли под свой полный контроль город Эт-Телль в провинции Дамаск. До войны в этом городе жили 60 тысяч человек.

Боевики, которые удерживали этот город, сложили оружие и выехали вместе с семьями в провинцию Идлиб. Перед убытием они передали правительственным войскам все имевшееся тяжелое вооружение, а также более 200 единиц стрелкового вооружения и боеприпасы.