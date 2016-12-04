Калуга, 4 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. 26-летнего житель Боровского района Калужской области подозревается в уклонении от прохождения военной службы, сообщил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела следственного управления СКР по Калужской области Артем Чуйков.

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По его словам, осенью 2016 года мужчина, признанный призывной комиссией годным к прохождению военной службы, получил под личную подпись повестку с требованием о явке в военкомат. Однако в назначенное время для отправки к месту прохождения службы не явился без уважительных причин. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. 26-летнему призывнику, не желающему один год служить в армии, грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

По информации отдела военного комиссариата Калужской области по городу Обнинску, 37 молодых жителей наукограда уже отправились на службу в Вооруженные силы России.

Всего призывной комиссии было освидетельствовано 419 молодых людей. Отсрочку получили 259 человек, из них: по образованию — 243. Освобождены от призыва по состоянию здоровья 77 человек. До конца года планируется отправить на службу еще 49 человек. Заявлений от граждан о несогласии с решением городской призывной комиссии пока не поступало.