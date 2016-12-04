Калуга, 4 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум. К четырем годам колонии-поселения приговорен калужским судом 31-летний Дмитрий Макаров, укравший бюджетные деньги, выделенные государством на реставрацию объектов культурного наследия. Как сообщила 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Светлана Склярова, будучи техническим директором компании, имеющим лицензию на реставрацию объектов культурного наследия, Макаров в июле 2013 года решил «заработать» на реставрации фасадов домов в рамках проведения эстафеты олимпийского огня.

Save the Dream Олимпийский огонь

По данным ведомства, с этой целью компанией были заключены с управлением жилищно-коммунального хозяйства Калуги договоры на выполнение комплекса ремонтно-реставрационных работ. Однако, по информации прокуратуры, под видом предусмотренных договорами реставрационных работ на объектах были частично выполнены общестроительные ремонтные работы. В ведомстве отмечают, что для оплаты якобы выполненных по договору обязательств Макаров изготовил акты о приеме, справки о стоимости выполненных работ, в которых указал ложные сведения о категории работ, их объеме и стоимости.

«В действительности указанные в актах работы значительно отличались по объемам от фактически выполненных. Так, шпатлевка и штукатурка были нанесены на старую краску и штукатурку без ее зачистки, неровности стен фасадов превышали допустимые, устройство каркаса из арматуры для крепления штукатурной сетки не проводилось», — говорят в калужской прокуратуре.

На основании представленных Макаровым документов, содержащих ложные сведения, на расчетный счет предприятия были перечислены порядка 16 млн бюджетных рублей, которые техдиректор Дмитрий Макаров забрал себе. Таким же способом, как отмечают в прокуратуре, мошенник совершил хищение свыше 4,6 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома №6 по улице Воскресенской в Калуге.

Суд признал Дмитрия Макарова виновным в совершении мошенничества и лишил его свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск управления жилищно-коммунального хозяйства Калуги о взыскании с осужденного более 18 млн рублей.

Сторона защиты с приговором районное суда не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу.

Напомним, управлением МВД России по Калужской области в этом году было раскрыто 458 преступлений прошлых лет, в том числе 25 случаев мошенничества.