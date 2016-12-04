Киев, 4 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Под Киевом украинские силовики перестреляли друг друга. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил в своем Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Lisa Roe Стрельба

По словам Геращенко, все произошедшее — трагическая цепь случайностей.

Советник подробно описывает ситуацию.

Сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию банды грабителей в поселке Княжичи. Двое сотрудников полиции поджидали бандитов в одном из домов, чтобы дать сигнал основной группе захвата.

В это время в соседнем доме по какой-то причине сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники службы охраны, которая также является подразделением Национальной полиции Украины.

Сотрудники службы охраны задержали двоих полицейских, сидевших в засаде, приняв их за грабителей.

Основная группа захвата из спецподразделения КОРД (Корпус оперативного внезапного действия) решила, что полицейские в беде, и поспешила на помощь. Между правоохранителями завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой погибли пять полицейских.

Те бандиты, на которых готовилась облава, услышали стрельбу и отказались от ограбления. Налетчики на автомобиле поспешили ретироваться в сторону Киева. На окраине города их задержали оперативники.