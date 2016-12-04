Москва, 4 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бывший министр иностранных дел и председатель правительства России Евгений Примаков предупреждал о негативных последствиях так называемой «арабской весны». Об этом российский лидер заявил сегодня, 4 декабря, в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

Freedom House Последствия «арабской весны»

Путин напомнил, что Примаков предупреждал о последствиях «арабской весны», но Россия тогда не могла повлиять на развитие событий.

«Конечно, опираясь на свое знание региона, особенно Ближнего Востока, опираясь на свой опыт и интуицию, он многое предвидел и предвидел негативные последствия будущей «арабской весны» так называемой. Уверен, что если бы тогда прислушались, то, может быть, такого развития ситуации и не было бы», — сказал Путин.

Российский президент считает, что возможности страны в тот период были слишком ограниченными, чтобы оказать какое-то заметное влияние на развитие событий. Ключевые игроки на мировой арене в тот период времени исходили из своих геополитических интересов, напомнил Путин.

Напомним, «арабская весна» — это серия государственных переворотов в странах Северной Африки в 2011 году, инициированных американскими спецслужбами. США и их сателлиты открыто заявили, что больше не будут поддерживать светские арабские модернизационные режимы, а делают ставку на «работу сил демократии». На практике это вылилось в серию уличных протестов в таких странах, как Египет, Ливия, Тунис, Йемен, Алжир, Ирак, Марокко, Иордания, Оман, Бахрейн, Кувейт, Сирия и Ливан.

Начинателями протестов были малочисленные либерально настроенные круги общества, ориентирующиеся на Запад. Вскоре к ним примкнули более мощные фундаменталистские группы. На всех фазах протеста спецслужбы США и их сателлитов осуществляли координацию и поддержку протестующих, а также блокировку репрессивного аппарата светских арабских режимов.

В ряде стран протесты увенчались государственными переворотами — Тунис, Ливия, Египет, Йемен, которые надолго погрузили эти страны в хаос.

Одним из поворотных моментов «арабской весны» было вторжение западных стран в Ливию. Лидер этой страны Муаммар Каддафи практически подавил выступления бунтовщиков и готовил наступление на Бенгази — оплот протестующих, поддерживаемых США. В этот момент США, Франция и Великобритания инициировали принятие в Совете Безопасности ООН резолюции 1973, которая устанавливала над Ливией бесполетную зону, но разрешала самолетам западных стран осуществлять «гуманитарные полеты <…> для пользы ливийского народа».

Примечательно, что против этой резолюции в Совбезе ООН никто не голосовал и правом вето никто не воспользовался. Китай и Россия воздержались. В тот период президентом России был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занимал пост председателя правительства.

В итоге принятие этой резолюции развязало руки Западу и начались кровавые бомбардировки Ливии. Все немногочисленные правительственные силы, верные Каддафи, были уничтожены, его кортеж разбомблен, а сам ливийский лидер растерзан беснующейся толпой боевиков.

Протесты в арабских странах, начинавшиеся под либеральными лозунгами, быстро скатились к тому, что к власти стали приходить исламисты.

Ряд стран — Марокко, Кувейт, Оман, Иордания и Бахрейн смогли не допустить перерастания протестов в гражданскую войну. В этих странах произошли существенные изменения в правительствах.

Ираку, Йемену, Сирии, Египту, Ливии и Тунису повезло меньше. В Египте военным понадобилось два года и поддержка Израиля, чтобы совершить ещё один переворот и отстранить от власти исламистов. Тунис до сих пор сотрясают террористические акты. В Ираке и Сирии протесты и гражданские столкновения переросли в войну с терроризмом, которая идет до сих пор. В Йемене гражданская война привела к саудовской интервенции, которая продолжается по сей день.

Жертвами «арабской весны» стали сотни тысяч человек. Миллионы стали беженцами.

Эти беженцы наводнили Евросоюз и создали там небывалый миграционный кризис, сопоставимый с миграционным кризисом после Второй мировой войны. Кризис беженцев автоматически привел к всплеску терроризма в Евросоюзе.

Не осталась в стороне и Россия, которой пришлось начать собственную антитеррористическую операцию в Сирии, длящуюся уже больше года. В ходе этой операции погибли уже 20 российских военнослужащих.