Калуга, 4 декабря, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Новые задачи по финансовому контролю были поставлены накануне на заседании президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов России, которое калужском наукограде Обнинске, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов призвал аудиторов к усилению финансового контроля.

Представители контрольно-счетных палат регионов и городов России ознакомились с опытом работы Ассоциации муниципальных контрольно-счетных органов контрольно-счетных палат Калуги, Обнинска, Малоярославецкого и Боровского районов Калужской области. На открытой дискуссионной площадке обсуждались проблемы и задачи развития на местах финансового контроля, а также пути повышения эффективности деятельности контрольно-счетных органов муниципальных районов.

В рамках заседания, оценивая систему внешнего муниципального контроля Обнинска, аудитор Счетной палаты РФ, глава Союза МКСО России Владимир Катренко отметил, что она успешно функционирует на протяжении десяти лет, а ее кадровый состав представлен специалистами, имеющими продолжительный опыт работы в органах местной власти и надзорных ведомствах. За это время реализован ряд предложений, «направленных на совершенствование как бюджетного процесса в целом, так и между его участниками», «отлажено взаимодействие палаты с органами местного самоуправления, заключен ряд соглашений о взаимодействии с федеральными структурами». В качестве «положительного примера» «с точки зрения взаимодействия с органами внешнего финансового контроля» аудитор Счетной палаты России привёл Калужскую область.

В свою очередь, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что текущая экономическая ситуация в стране требует от властей всех уровней повышения качества управления бюджетным процессом. «Необходимо также, чтобы и контрольно-счетные органы совершенствовали механизмы своей деятельности, находили не только недостатки и нарушения в финансовой сфере, но и оказывали на местах практическую помощь, анализировали эффективность привлечения бюджетных средств в реализацию государственных программ. Если на уровне муниципалитетов будет надежный финансовый контроль, то мы справимся с нашими задачами. К финансовым тратам, особенно в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, надо подходить с умом. В этой ситуации мы стараемся уходить от ненужных, неэффективных расходов, без которых можно обойтись. И это касается большей части регионов РФ», — заключил глава калужского региона.