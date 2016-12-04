Москва, 4 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что избранный президент США Дональд Трамп, будучи умным человеком, сможет быстро осознать другой уровень ответственности. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ сегодня, 4 декабря.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Трамп был коммерсантом и был предпринимателем. Сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединённых Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы. И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва исходит из того, что Трамп будет действовать с осознанием этой ответственности.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что считает необходимым вывести российско-американские отношения на новый уровень. Трамп и Путин уже созванивались в середине ноября и обсуждали перспективы российско-американских отношений.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. Сейчас избранный президент формирует свой кабинет.