Гливице, Польша, 4 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Жители польского города Гливице отстояли памятник — советский танк Т-34, который намеревалось демонтировать министерство обороны Польши. Как сообщил сегодня, 4 декабря, корреспонденту ИА REGNUM руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски, вокруг идеи сохранить танк объединились как левые, так и правые депутаты, а также чиновники и общественные активисты.

Стоп-кадр польского ТВ Польские дети на танке Т-34 в Гливице

«Это второй Жешув, — прокомментировал Оманьски. — Люди победили!» (напомним, весной этого года жители польского Жешува высказались против сноса памятника Благодарности Красной Армии, а в России в знак признательности был организован флешмоб благодарности).

Минобороны планировало транспортировать Т-34 в Быдгощ, где находится музей сухопутных войск Польши. При этом, по данным польских СМИ, демонтаж памятника военные держали в секрете, и «это должна была быть чисто военная операция».

Гражданское общество в Гливице выступило единым фронтом против демонтажа памятника.

«До музея он бы доехал кусками, ведь он весь проржавел, — заявил пресс-секретарь администрации города Гливице Марк Яжембовски. — Зачем музею груда металлолома, почему оно вспомнило о нём спустя 70 лет?»

На сессии городского совета за сохранение памятника-танка в Гливице высказались 22 депутата (один был против и ещё один воздержался). «Я не помню такого единогласия в других вопросах», — признался пресс-секретарь Яжембовски.

Чиновников также удивило массовое участие жителей города в этом вопросе. В течение трёх дней на электронную почту пришло 150 писем, 99% авторов которых выступили за сохранение монумента. Петиция в интернете собрала около 3 тыс. голосов «за».

Кроме того, общественники провели митинг у танка Т-34. С башни во время акции не слезали дети, которые разложили на броне игрушки, а также украсили машину шариками и разноцветными лентами.

Резонанс получился настолько широким, что представитель муниципалитета из Быдгоща, где находится музей, Ян Шопински извинился перед жителями Гливице за планы забрать танк.

В итоге Минобороны «сломалось». Накануне оно прислало в магистрат Гливице письмо о том, что готово передать памятник-танк городу. В обосновании министерство указало, что «поддерживает социальные мероприятия, создающие положительный имидж вооружённых сил и направленные на сохранение свидетельства о польской военной истории».

Уличный бой красноармейцев в Гливице. Январь 1945 год

ИА REGNUM уточняет, что город Гливице является знаковым местом в истории Второй мировой войны. Именно с провокации в Гливице в ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 года фашистская Германия начала самую кровопролитную войну в истории человечества. Гливице тогда являлся немецким городом Глайвиц и находился на польско-немецкой границе. Немецкие спецслужбы захватили немецкую радиостанцию группой одетых в польскую военную форму людей, обвинив в нападении Польшу.

Гливице был взят Красной Армией во время Сандомирско-Силезской наступательной операции, длившейся с 12 января по 3 февраля 1945 года. Советские солдаты выбили немцев из Гливице 24 января. После войны в Гливице было создано военное кладбище, где покоятся 2454 красноармейца, погибших во время Сандомирско-Силезской операции.