Махачкала, 4 декабря, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в поселке Талги в Ленинском районе Махачкалы ликвидирован главарь «Вилайят Кавказ» Рустам Асельдеров, который ранее присягнул на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Ed Schipul Ликвидация

Как ранее сообщало иарегнум, режим контртеррористической операции (КТО) был введен в посёлке Талга Ленинского района Махачкалы накануне, 3 декабря в 11:00 мск. Силовики блокировали один из домов в поселке.

Засевшие в доме боевики открыли огонь по силовикам. Завязалась перестрелка. В ходе боев дом был разрушен. Примечательно, что сотрудники ФСБ при штурме дома использовали боевых роботов, которым управлял оператор. Роботы, вооруженные гранатометами и пулеметами, вели огонь на подавление, чтобы прикрыть спецназовцев.

В итоге, пять боевиков были ликвидированы. Среди них был опознан 35-летний главарь «Вилайят Кавказ» Асельдеров, который носил арабское имя Абу Мухаммад.

Также в доме было найдено большое количество оружия и боеприпасов.

Асельдеров попал в поле зрения ФСБ в 2007 году. Он подозревался в связях с бандподпольем на Кавказе. В 2009 году он вступил в состав одной из бандгрупп «центрального сектора». Летом 2010 года Асельдеров возглавил «кадарскую» бандгруппу и стал заместителем главаря бандподполья Даудова. После ликвидиации Даудова в 2012 году Асельдеров стал лидером дагестанской ячейки международной террористической группы «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В 2014 году Асельдеров одним из первых присягнул на верность ИГ.