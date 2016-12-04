Ташкент, 4 декабря, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Все четыре кандидаты в президенты Узбекистана проголосовали на выборах, которые проходят в республике сегодня, 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

OpenClipart-Vectors Голосование

Основной фаворит выборов — премьер-министр Узбекистана Шовкат Мирзиёев (Либерально-демократическая партия), который является временно исполняющим обязанности президента, прибыл на избирательный участок в окружении своей семьи — жены, детей, внуков. На пост главы государства также претендуют Хотамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана), Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана"Миллий тикланиш») и Наримон Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат»).

В ходе избирательный компании по выборам президента Узбекистана работают более 600 международных наблюдателей. Наблюдатели представляют около 50 стран мира, в частности, за выборами будут следить порядка 20 наблюдателей из США и ряд наблюдателей из стран Европейского Союза.

Для проведения президентских выборов образовано 9381 избирательный участок. Должны проголосовать более 20 млн избирателей.

По законодательству страны, выборы главы Узбекистана признаются состоявшимися, если в них принимает участие не менее 33% от всего числа избирателей. Победителем будет признан кандидат, за которого проголосуют более 50% избирателей.

Как ранее писало ИА REGNUM, количество граждан Узбекистана, которые досрочно проголосовали на выборах, составило 117 902 человек. Президент страны будет избран сроком на пять лет.