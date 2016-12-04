Ташкент, 4 декабря, 2016, 10:03 — ИА Регнум. В Узбкекистане на выборах президента страны явка избирателей на 11:00 местного времени (09:00 мск) превысила 33%. По законодательству страны, при участии в выборах не менее 33% от всего числа избирателей выборы признаются состоявшимися. Победителем будет признан кандидат, за которого проголосуют более 50% избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Congress of local and regional authorities Выборы

Сегодня, 4 декабря, в Узбекистане в 06:00 по местному времени (04:00 мск) начались президентские выборы. По данным ЦИК, в стране открылись 9378 избирательных участков. Закроются участки в 20:00 (18:00 мск). Предварительные результаты голосования могут стать известны в понедельник, 5 декабря.

Гражданам предстоит выбрать будущего президента Узбекистана из четырех кандидатов. На пост главы государства претендуют исполняющий обязанности президента, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев (Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП); Хотамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ); Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш») и Наримон Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат»).

Как ранее писало ИА REGNUM, количество граждан Узбекистана, которые досрочно проголосовали на выборах, составило 117, 902 человек. Президент страны будет избран сроком на пять лет.