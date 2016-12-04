Оттава, 4 декабря, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Российские бобслеисты из экипажа Александра Касьнова выиграли в четверках на первом этапе Кубка мира по бобслею. Соревнования проходили в канадском городе Уистлере накануне, 3 декабря.

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По сумме двух заездов российский экипаж в составе Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина показал победный результат — одна минута 42,51 секунды.

На втором месте швейцарцы, на третьем — германцы.

Следующий этап Кубка мира по бобслею пройдет в американском городе Лейк-Плэсиде в середине декабря.