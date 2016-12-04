Сакраменто, США, 4 декабря, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер считает, что американские военные должны оставаться в Ираке даже после того, как террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет разгромлена. Об этом глава Пентагона заявил накануне, 3 декабря, выступая на форуме по безопасности в штате Калифорния.

The U.S. Army Операция в Ираке

Картер считает, что американская военная миссия в Ираке не должна ограничиваться завершением военной операции в Мосуле. Министр обороны считает, что для сокрушения ИГ этого явно недостаточно.

Глава Пентагона подчеркнул, что в Ираке нужно бескомпромиссно бороться с иностранными боевиками, которые на данном этапе пытаются скрыться. Кроме того, боевики ИГ пытаются переменить районы действия и перестроится.

Для реализации этих задач США должны активно эксплуатировать своих союзников, а также самих иракцев.

Стоит отметить, что именно американское вторжение в Ирак в 2003 году стало причиной образования ИГ. Под фальшивым предлогом наличия в Ираке оружия массового поражения (такового в итоге не оказалось), американцы вторглись в Ирак, свергли режим Саддама Хуссейна и оккупировали страну.

США насадили в Ираке институты власти по образцу американских и стали играть в демократию в исламской стране. В итоге, сторонники свергнутой саддамовской партии Баас и бывшие иракские военные составили ядро сопротивление оккупантам. В конечном итоге именно они основали ИГ.