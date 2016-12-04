Дамаск, 4 декабря, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Российская Федерация доставила жителям многострадального сирийского города Алеппо 150 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, распространенном сегодня, 4 декабря.

Joshua Tabti Алеппо

Сообщается, что груз был доставлен из России в начале текущей недели морским транспортом с использованием сухогрузов. Для пострадавших в результате боев жителей Алеппо прибыло 15 сорокафутовых морских контейнеров с гуманитарной помощью.

Гуманитарный груз включает в себя рис, сахар, пшеничную муку, чай, консервированные продукты.