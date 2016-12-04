Сакраменто, США, 4 декабря, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна должна поддерживать возможности для сотрудничества с Российской Федерацией по тем направлениям, которые отвечают интересам двух стран. Об этом Картер заявил накануне, 3 декабря, выступая на форуме по безопасности, который проходил в Калифорнии.

Русский и американский солдат

Начал Картер, как обычно, с критики России. Он осудил действия России в Сирийской Арабской Республике и на Украине, назвав политику Москвы не теми действиями, «которые можно ожидать от несущего ответственность государства».

При этом Картер тут же подчеркнул, что Вашингтон вовсе не хочет «ни холодной, ни тем более «горячей» войны» с Москвой. Он заверил, что США не хотят видеть в России врага, но будут защищать своих союзников.

Расширение военного присутствия НАТО в Европе Картер объяснил сдерживанием якобы «агрессивных действий» России. «Но при этом необходимо держать открытой дверь для сотрудничества с Россией там, где наши интересы совпадать», — отметил глава Пентагона. Он считает такой подход «сбалансированным».