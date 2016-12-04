Воронеж, 4 декабря, 2016, 07:41 — ИА Регнум. В аэропорту Воронежа экстренную посадку совершил авиалайнер, выполнявший рейс «Волгоград — Москва». Экипаж корабля принял соответствующее решение после того, как один из пассажиров потерял сознание, сообщают в воскресенье, 4 декабря, «Вести» со ссылкой на сообщение пресс-службы воронежского аэропорта.

Don-vip Вынужденная посадка самолёта

Незапланированная посадка произошла в 18:47 субботы, 3 декабря. Как сообщила представитель пресс-службы Наталья Шермина, один из пассажиров на борту во время полета почувствовала недомогание, а затем потерял сознание. В результате экипаж корабля принял решение о снижении и экстренной посадке в ближайшем аэропорту.

Сразу после посадки пассажира перевели в салон реанимационного автомобиля скорой медицинской помощи, на котором он был доставлен в областную клиническую больницу.

После дозаправки лайнер вылетел в аэропорт назначения.