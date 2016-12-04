Стамбул, Турция, 4 декабря, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил властям Российской Федерации вести расчеты в национальной валюте. Об этом турецкий лидер заявил накануне, 3 декабря, открывая новый торговый центр в Стамбуле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Национальная валюта

Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину осуществлять все расчеты между двумя странами в национальных валютах.

«Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что уже отдал Центробанку Турции распоряжение подготовится к этому.

Кроме того, Эрдоган призвал самих турецких граждан вести внутренние расчеты в лирах. По мнению президента Турции, это должно помочь укрепить национальную валюту, которая за последний месяц подешевела к доллару США на 10%.