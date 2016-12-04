Токио, 4 декабря, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Вспышка вируса птичьего гриппа была зафиксирована специалистами на фермах в провинциях Ниигата и Аомори. На зараженных фермах уничтожено в общей сложности более 550 тысяч птиц, сообщает в воскресенье, 4 декабря, агентство Kyodo.

YvonneH Птица

В провинции Ниигата вирус штамма H5 был обнаружен на двух фермах: в городе Дзёэцу и в деревне Сэкикава. В общей сложности на обоих птицефабриках было уничтожено более 450 тысяч птиц, преимущественно кур.

Власти установили особую карантинную зону в радиусе 10 км от очагов заражения, в пределах которых запрещена торговля и перевозка и куриных яиц.

Очаг заражения обнаружен также в японской провинции Аомори, где было уничтожено 18 тысяч зараженных вирусом уток.