Москва, 4 декабря, 2016, 10:00 — ИА Регнум. К 15-летию выхода культового фильма «Братство Кольца» 9−12 декабря состоятся специальные показы трилогии новозеландского кинорежиссера Питера Джексона «Властелин Колец», снятой по роману-фэнтези ХХ века профессора Дж. Р. Р. Толкина. Мероприятие проводит кинокомпания «Иноекино» в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Фродо и кольцо

«Властелин Колец» — эпическое кинополотно новозеландского режиссёра, навсегда изменившее облик современного кинематографа. В ходе ретроспективы на большом экране впервые можно будет увидеть расширенную версию всех трех частей фильма: «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» продолжительностью 228, 235 и 263 минут соответственно (с учетом дополнительных 15-минутных титров в конце каждой серии).

Все фильмы будут показаны на оригинальном — английском — языке с русскими субтитрами. В Петербурге специальные показы будут проходить традиционно в кинотеатре «Аврора». В Москве — в «Формуле Кино Горизонт», в Екатеринбурге — в «Колизее», в Новосибирске — в кинотеатре «Победа».

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков поделился своими размышлениями о трилогии: «Долгожданная экранизация «культового» произведения часто вызывает недовольство преданной армии фанатов. Этой судьбы не избежала и трилогия Джексона, (осуждалось многое — от урезания сюжета до пола скаковых животных), но сама эта трилогия стала вехой в современной массовой культуре, сама обрела «культовый статус» и приобрела намного более многочисленную армию фанатов. Фактически новый кинематографический «Властелин» на пару с деривативами творчества Роулинг направил массовую развлекательную культуру в сторону нарочито фантастического эскапизма. (Или, может быть, они просто оказались в тренде? Оказались отражением насущной потребности публики избежать столкновения со все более и более неприемлемой реальностью?).

Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Гендальф

Мне кажется, что экранизация и экранизируемое отличается по нескольким ключевым параметрам, хотя и то, и другое можно отнести к популярному «развлекательному» направлению в искусстве.

Роман был написан преимущественно как произведение детско-юношеское (во всяком случае, так воспринимался, когда был написан), имел ясные культурные отсылки и определенные подтексты, угадывающиеся в 1955 году даже при невнимательном прочтении. Фильм же ориентирован на современного «взрослого» человека-потребителя, то есть взаимодействует с аудиторией вечно подростковой, будь то в 15 или в 45, но намертво застрявшей в безопасном бунте против родителя. В фильме практически отсутствуют какие-либо культурные, политические или реалистичные подтексты — это фильм про «другой мир», и этим он наиболее ценен. Таким образом, трансформация книги в фильм, выходящий через полвека после нее, отражает не только и не столько различие этих носителей послания, сколько разные пространства развлекательной культуры, для которой в 50-х годах XX века ещё важно находить связь с реальностью и обращать читателя к ней в той или иной форме. Теперь же, в веке XXI, «развлечение» стремится стать тождественно избеганию реальности. Стремится к абсолютному эскапизму».

Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Орки

Чтобы отразить весь размах замысла Джексона и масштаб книги Толкина потребовалось 150 съемочных мест, 48 000 единиц оружия, 1800 мохнатых хоббичьих ступней и 19 000 костюмов, 438 съемочных дней и 1828 километров плёнки. Итог — «Возвращение короля» стал первым фильмом после «Титаника», которому покорилась планка сборов в миллиард долларов. Кинолента также получила в общей сложности 30 номинаций на премию «Оскар» (третья часть фильма получила 11 номинаций и победила во всех).

Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия В тумане

Сегодня, спустя 15 лет после выхода в прокат «Братства Кольца», фильм Питера Джексона по-прежнему горячо любим зрителями. Новая Зеландия, где проходили съемки, превратилась в место паломничества толкинистов со всего мира. Вслед за «Властелином колец» на экраны вышел «Хоббит» — маленькая сказочная повесть превратилась в трехчастный эпос. Изменилась культура ролевиков, вышло несколько компьютерных игр, постоянно появляются новые коллекционные сувениры и артефакты. Однако по-настоящему проникнуться идеей путешествия в мир Средиземье возможно, лишь просмотрев фильм на большом экране.