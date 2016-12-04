Дамаск, 4 декабря, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Так называемая умеренная сирийская оппозиция может переметнуться к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другой террористической группировке, опасаясь, что США прекратят поддерживать противников президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома и в самой сирийской оппозиции.

Freedom House Сирийская оппозиция

Дело в том, что так называемая сирийская оппозиция, поддерживаемая последние три года ЦРУ, теперь боится остаться без американской поддержки. Оппозиция потерпела поражения на полях сражений, а теперь опасается еще и того, что новый президент США Дональд Трамп не будет их финансово поддерживать, отмечает издание. Потому как Трамп ранее не раз говорил, что в Сирии приоритетным является борьба с ИГ, а не с Башаром Асадом.

«Десятки тысяч оппозиционеров рассматривают другие альтернативы», — пишет WP.

Под «альтернативами» вариантами подразумевается более тесный альянс с лучше вооруженной «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группировками. Еще представители оппозиции могут приобретать более мощное вооружение из суннитских арабских государств Персидского залива.

Некоторые эксперты, в том числе назначенный Трампом на место советник Белого дома по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн считает, что рост операционного союза между повстанцами и экстремистскими группировками начался давно. Как отметил Флинн, когда кто-то не получает помощи, он найдет другой способ для того, чтобы достигнуть своей цели.

Ранее ИА REGNUM писало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Джон Керри на встречи в Риме передал ему очередное предложение администрации Барака Обамы по Алеппо. Новые предложения американской стороны идут в русле тех подходов, которые давно отстаивают российские эксперты на переговорах с США.