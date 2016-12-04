Сантьяго-де-Куба , Куба, 4 декабря, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Фидель Кастро не хотел, чтобы после смерти его именем назывались улицы, учреждения или другие общественные места, а также был против установки бюстов и других памятных форм. Об этом в субботу, 3 декабря, на траурной церемонии прощания с лидером кубинской революции заявил его брат Рауль Кастро.

Фидель Кастро

По словам Рауля, Фидель Кастро хотел избежать развития культа личности, и потому просил не использовать свое имя в топонимах и названиях учреждений. Согласно его воле, на Кубе не будут устанавливаться памятники и бюсты с его изображением. Соответствующий закон будет внесен на рассмотрение Национального собрания Кубы на ближайшей сессии.

Между тем, память его соратников Эрнесто Че Гевары и Камилло Сьенфуэгоса неоднократно была увековечена в названиях и памятниках в первые десятилетия после их смерти.

Церемония прощания с Фиделем Кастро проходит в эти часы в Сантьяго-де-Куба. Урна с прахом национального лидера, в течение четырех дней в составе траурного кортежа побывавшая нескольких городах Кубы, будет захоронена в воскресенье утром, 4 декабря, на кладбище Святой Ифигении.

Фиделя Кастро не стало 25 ноября, лидеру кубинской революции было 90 лет. Национальный траур на Кубе объявлен сроком на девять дней. Траурная церемония стартовала 30 ноября в Гаване, затем урна с прахом национального лидера была доставлена в Сантьяго-де-Куба. Скорбят об уходе Фиделя и в других странах мира: траур объявлен в Венесуэле, Никарагуа, Алжире.