Вашингтон, 4 декабря, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты США от партии «зелёных» Джилл Стайн отказалась от пересчета голосов на выборах в штате Пенсильвания. В то же время команда Стайн не оставила идею о проведении пересчёта голосов, теперь «зеленые» хотят организовать это на отдельных участках штата. Об этом сообщает портал Philly.com.

Dan Taylr Подсчёт голосов

Стайн пришлось отказаться от пересчета голосов в Пенсильвании и отозвать судебное ходатайство, потому что ранее суд обязал истцов уплатить сумму в размере миллиона долларов для продолжения рассмотрения дела. Это непомерная сумма для простых граждан, от чьего имени формально было подано заявление, отметила лидер «зеленых».

Ранее Джилл Стайн заявила, что не подвергает сомнению факт того, что представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине честно. Стайн сказала, что у нее нет доказательств фальсификаций на выборах, и она не собирается каким-либо образом помогать экс-кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Но хочет убедиться в правдивости результатов. В то же время штаб Клинтон сразу же поддержал инициативу «зеленых».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 декабря начался пересчет порядка 3 млн голосов избирателей в штате Висконсин. По словам главы избирательной комиссии штата, в большинстве городов бюллетени пересчитают вручную.