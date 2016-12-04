Сантьяго-де-Куба , Куба, 4 декабря, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Сегодня, 4 декабря, в городе Сантьяго-де-Куба на востоке Кубы начался траурный митинг памяти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. На мероприятие пришли несколько тысяч человек. Кубинское телевидение и радиостанции ведут прямую трансляцию происходящего.

Marcelo Montecino Фидель

Скриншот с twitter.com/JoseCarlosRguez Траурный митинг

Днем ранее в Сантьяго-де-Куба прибыл траурный кортеж с урной с прахом Кастро. Сегодняшний митинг начался с исполнения национального гимна страны на площади Антонио Масео. Участники митинга скандировали лозунги в память о лидере Кубинской революции, многие пришли с национальными флагами.

Также на митинге присутствуют главы других государств, деятели спорта и искусства. Например, президент Боливии Эво Моралес, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президенты Бразилии Лула да Силва и Дилма Роуссефф, а также аргентинский футболист Диего Марадона. Возглавляет мероприятие Рауль Кастро.

Скриншот с twitter.com/JoseCarlosRguez Высокопоставленные лица на площади Антонио Масео

В 7:00 по местному времени (в 15:00 по московскому) начнется захоронение останков команданте на кладбище святой Ифигении.

Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91-м году жизни. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур сроком на девять дней. Траур объявили также в Алжире, Никарагуа и Венесуэле. После смерти Кастро Николас Мадуро провел в Венесуэле митинг в память о нем, заявив, что, даже покинув этот мир, Фидель Кастро остается большим будущем, чем прошлым.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 ноября в Гаване церемония в память бывшего кубинского лидера прошла при участии многочисленных иностранных делегаций. Всего на мероприятие прибыли представители от 50 стран. Россию на мероприятии представляет делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.