Киев, 4 декабря, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Украина до сих пор не предоставила финансовых гарантий, необходимых для проведения конкурса «Евровидение 2017», в связи с чем оргкомитет конкурса начал переговоры о его переносе в Россию. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на неназванный источник в оргкомитете «Евровидения».

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Сообщается, что сам факт переговоров не означает того, что решение о смене страны проведения конкурса будет принято.

В последние годы расходы на проведение конкурса составляли от 17 до 25 млн евро. Оргкомитет обычно покрывает сумму от 10 до 14 млн евро, все остальные расходы должна взять на себя принимающая страна.

Сообщается, что мэр Киева Виталий Кличко уже выделил на проведение конкурса девять миллионов евро, однако данной суммы явно недостаточно, считают в оргкомитете «Евровидения».

Напомним, следующий этап международного певческого конкурса должен состояться на Украине после того, как украинская певица Джамала в мае этого года заняла первое место на «Евровидении 2016» с песней о депортации крымских татар «1944».

Сомнения в том, что Киев способен провести конкурс на должном уровне возникали уже неоднократно. Заложенные в бюджет Украины 15 млн евро в три раза меньше, чем выделил на проведение конкурса в 2012 году Азербайджан.