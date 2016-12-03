Алеппо, Сирия, 4 декабря, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Сегодня, 4 декабря, стало известно, что командир объединенных сил бандформирований Абдель Рахман Нура был убит. Его ликвидировали в субботу, 3 декабря, сирийские войска в Алеппо. Об этом ссылкой на представителя военно-информационный службы при оперативном штабе правительственных сил информирует телеканал «Аль-Маядин»

BenjaminNelan Ликвидация

Абдель Рахман Нура возглавлял коалицию вооруженных группировок, главной из которых является «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) так называемую Армию Алеппо.

В настоящее время часть боевиков уступила позиции и отступила вглубь Восточного Алеппо. Эти представители бандформирований сражаются сегодня под общим командованием. Ранее их представитель Закария Малахифджи заявлял, что боевики будут биться до последнего.

22 ноября текущего года армия Сирии начала наступление на город Алеппо. Это может завершится окончательным освобождением населенного пункта от террористов и контролируемых ими группировок мятежников, писало ранее ИА REGNUM. А 3 декабря сирийская армия призвала жителей Восточного Алеппо, где были восстановлены безопасность и стабильность, возвращаться в свои дома.