Рабат, 4 декабря, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Член «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был недавно задержан в Марокко, передает агентство «Синьхуа». Боевик, как выяснилось, связан с раскрытой на днях ячейкой террористов во Франции. Задержанный был посредником между командирами ИГ и арестованными в Марселе и Страсбурге.

Victor Арест

В МВД Марокко отметили, что задержанный встречался с агентами группировки на сирийско-турецкой границе и получил у них инструкции, которые впоследствии должен был передать одному из французских боевиков. Член ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревался по поддельному паспорту добраться до Франции через Германию.

Напомним, что в конце ноября французская полиция раскрыла ячейку боевиков. Правоохранители провели антитеррористическую операцию и задержали четырех членов группировки в Страсбурге и еще одного в Марселе. Как стало известно, действиями этих боевиков руководило командование из Ирака и Сирии. По имеющейся у властей Франции информации, боевики планировали совершить теракт 1 декабря.

Ранее агентство Sputnik писало, что за год с того момента, как во Франции была совершена серия терактов в пригороде Сен-Дени, террористическая угроза не уменьшилась, и более того, остается довольно высокой. Об этом заявляли в середине ноября депутаты французского парламента Паскаль Попелан и Кристоф Кареш. По их мнению, высокой остается опасность возвращения французских боевиков на родину.

В свою очередь, издание Associated Press со ссылкой на представителей Европола ранее писало, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут совершить ряд терактов в странах ЕС в ближайшее время. Причем под угрозу, в первую очередь, попадают страны, участвующие в антитеррористической операции в Сирии и Ираке.

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