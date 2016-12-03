Москва, 3 декабря, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Представитель Намибии Джулис Индонго отправил в тяжелый нокаут российского спортсмена Эдуарда Трояновского в бою за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе. Об этом сообщает в субботу, 3 декабря, «Чемпионат».

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«Поединок завершился на 40-й секунде, когда точный удар Индонго отправил Трояновского в глубокий нокаут», — говорится в сообщении.

Таким образом, Трояновский, потерпевший первое поражение в профессиональной карьере, потерял пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO.

Отметим, что бой Трояновский — Индонго состоялся в рамках вечера бокса (3 декабря) в Москве.