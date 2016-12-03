Киев, 3 декабря, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Власти Украины могли подписать в рамках Минских соглашений некие «секретные договоренности», суть которых сводиться к выполнению политических обязательств Киева без реализации компонента по безопасности. Об этом глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».

ВАДИМ ЧУПРИНА Юлия Тимошенко

«По Минским соглашениям все зашло в глухой угол по той причине, что президент (глава Украины Петр Порошенко) допустил подписание секретных документов в рамках Минских договоренностей, про которые никто ничего не знает, они не обнародованы, — говорит Тимошенко. — И еще одни договоренности, по моему мнению, были подписаны в «нормандском формате».

При этом глава фракции «Батькивщина» добавила, что страны Запада сейчас ждут от официального Киева «выполнения этих условий, а в украинском обществе они не приемлемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) восстали против государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим АТО в Донбассе и направили против мирных жителей региона военную технику, армию и карательные батальоны.

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